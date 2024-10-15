Кабмін дозволив військовим утилізувати боєприпаси прямо на місцях розмінування

Утилізацію здійснюватимуть військові частини, визначені Міністерством оборони

Кабінет міністрів дозволив утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціальних мобільних комплексів на місці розмінування. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це дасть змогу отримати продукти переробки, які можна використати для потреб Сил оборони.

Зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин затверджено на засіданні уряду. Відповідну постанову розробило Міністерство оборони України.

«Сьогодні ми суттєво удосконалили процедуру утилізації боєприпасів. Внесені зміни запроваджують правовий механізм переробки небезпечних та непридатних боєприпасів безпосередньо в місцях проведення робіт з розмінування», – сказав міністр оборони Рустем Умєров.

Утилізацію здійснюватимуть військові частини, визначені Міністерством оборони.

Боєприпаси та вибухонебезпечні предмети утилізовуватимуть, зокрема, методом спалювання, ультразвукового дроблення, виплавлення та випалювання вибухових речовин з корпусів боєприпасів.

Це дозволить отримати продукти утилізації, що можуть бути використані для потреб Сил оборони.

За приблизними підрахунками, у зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Очищення від боєприпасів, які не розірвались, зараз потребує приблизно п’ята частина території країни.

Нагадаємо, якщо очищувати українську землю після закінчення війни традиційними методами розмінування, то на це може піти сто років. Інноваційні методи могли б значно спростити та пришвидшити цю процедуру. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода. За словами Нода, ПРООН сьогодні вивчає нові можливості, щоб безпечніше і ефективніше розміновувати українські території. У співпраці із партнерами організація планує застосовувати безпілотники, дрони, службових собак та інші можливості.

Стало відомо, що частина правобережжя Херсонської області вже розмінована. До кінця 2025 року місцева влада планує розмінувати всю цю територію, але це залежить від безпекової ситуації.

До слова, платформа штучного інтелекту використовуватиме нові методи розмінування та радитиме, як ефективно очистити конкретну територію України від мін.