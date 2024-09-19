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До кінця наступного року розмінуємо правобережжя Херсонщини – голова ОВА

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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До кінця наступного року розмінуємо правобережжя Херсонщини – голова ОВА
Наразі більша частина Херсонської області замінована
фото з відкритих джерел

Більшість Херсонської області поки що залишається тимчасово окупованою

Частина правобережжя Херсонської області вже розміновано. До кінця 2025 року місцева влада планує розмінувати всю цю територію, але це залежить від безпекової ситуації. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Наразі в області працює близько 1000 саперів, які вже виявили і знищили понад 203 тис. вибухонебезпечних предметів. Обстежено понад 365 тис. га, з яких 65% – поля.

Через російські обстріли темпи розмінування уповільнюються, але є плани їх прискорити. Розглядається створення батальйону для розмінування на базі тероборони або формування мінізагонів.

«Наразі опрацьовуємо питання створення на базі нашої тероборони батальйону для розмінування. І є другий варіант – формування мінізагонів для виконання цих робіт», – сказав він.

Загалом в Україні потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами територія складає 156 тис. кв. км (25% від загальної площі). За минулий рік вдалося скоротити її на 18 тис. кв. км.

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонщину безпілотниками: є поранені. 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: сапер Херсонщина розмінування

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