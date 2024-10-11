Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони: хто туди ввійшов

Як зазначив очільник Міноборони, призначення наглядових рад гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує ризики корупції та підвищує довіру до системи

Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив призначення членів наглядових рад для агенцій із оборонних закупівель – «‎Агенції оборонних закупівель»‎ та «‎Державного оператора тилу»‎. Про це повідомило Міністерство оборони.

Як заявив міністр Умєров, призначення наглядових рад «гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує ризики корупції та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів»‎. Відомство вказує на те, що в складі наглядових органів будуть як українські, так і міжнародні експерти. Передбачається, що наглядові ради будуть незалежними у своїй діяльності.

До наглядової ради «‎Агенції оборонних закупівель»‎ увійшли як незалежні члени:

Патрік Аурой – працював у секторі оборони Франції та в НАТО.

Катерина Кузнецова – має «більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів».

Лукаш Столярськи – працював в NSPA NATO, керував багатонаціональними командами і складною логістикою.

Від держави до ради обрані заступник міністра оборони України Юрій Джигир і директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Також уряд погодив призначення незалежних членів наглядової ради «‎Державного оператора тилу»‎:

Саймон Вудворд – має досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів

Ганна Демченко – працювала «в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом»

Микола Роєнко – працював у впровадженні функцій комплаєнсу та внутрішнього аудиту

Представниками держави в наглядовому органі стали заступниця міністра економіки Надія Бігун, яка координує розробку державної політики в сфері закупівель, та голова Офісу підтримки змін Міністерства оборони Юлія Марушевська.

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