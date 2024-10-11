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Через прайс-кепи можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Через прайс-кепи можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії – експерт
За словами експерта, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт
фото: Depositphotos

Через прайс-кепи Україна не зможе закупати електроенергію в ЄС у разі дефіциту – експерт

Голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту. 

За словами Ігнатьєва, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт.

«У нас є проблема, пов'язана з прайс-кепами, тобто найвищими цінами на електричну енергію, які в Україні були нижче, ніж оптова вартість електричної енергії в нічні години в Європі» – зазначив експерт.

Ігнатьєв пояснив, що ситуація з енергопостачанням з часом змінюватиметься. За його прогнозами, у найближчі два місяці Україна матиме профіцит електроенергії вдень, а в ранкові та вечірні години буде дефіцит.

«Вдень ми будемо мати прогнозовано поки що найближчі два місяці профіцит електричної енергії, тобто електрична енергія буде видаватися за кордон, але в ранкові і вечірні години будемо мати імпорт електричної енергії на рівні 1,7 Гт» – повідомив Ігнатьєв.

Ігнатьєв також зазначив, що ситуація ускладнюється через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежену роботу сонячних електростанцій у певні години доби.

Нагадаємо, Державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії.

Цю позицію підтримала ще низка виробників електричної енергії. Вони виступають за встановлення цінових обмежень на українському енергетичному ринку на рівні європейських.

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Теги: імпорт Україна кордон електроенергія тарифи

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