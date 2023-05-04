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Призовники проходитимуть медкомісію по-новому. Кого торкнуться зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Призовники проходитимуть медкомісію по-новому. Кого торкнуться зміни
Зміни торкнуться призовників 5 міст України
фото:depositphotos

У 5 містах України призовники проходитимуть медкомісію, здійснивши попередній запис в електронній черзі

У роботу медкомісій буде внесено низку змін. Передусім це стосуватиметься п’яти міст – Харкова, Києва, Львова, Вінниці та Одеси. Саме тут військово-лікарські комісії завантажені найбільше,  пише видання «Закон і Бізнес».

У цих містах призовники проходитимуть медкомісію, перед тим записавшись у електронній черзі. Крім того, запущені пілотні проекти із електронного документообігу. Поступово електронну чергу планують ввести у всіх комісіях. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

В умовах воєнного стану всі чоловіки призовного віку можуть бути мобілізовані. Отримавши повістку, призовник повинен з'явитися в територіальний центр комплектування, звідки його відправлять проходити медкомісію.

Повторний медогляд військових запасу, які були визнані придатними в мирний час, проводиться раз на 5 років. Якщо чоловік тимчасово непридатний до служби, то повторний огляд може бути призначений через 2-6 місяців.

Під час медкомісії призовника оглядають такі лікарі:

  • хірург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психіатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

За медичними показаннями людину також можуть обстежити лікарі інших спеціальностей. Після проведення огляду кожен лікар записує інформацію про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до служби у висновок.  Там він вказує відповідну статтю розкладу хвороб (за наявності), дату огляду, підпис із зазначенням свого прізвища та ініціалів, і ставить особисту печатку. Люди з інвалідністю не підлягають мобілізації (ст. 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку").

Нагадаємо, воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 діб. Відповідні законопроєкти №9259 та №9260 сьогодні ухвалила Верховна Рада, передає нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Відповідні законопроєкти були подані президентом. Продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Читайте також: Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс до парламенту законопроєкт
Теги: Верховна Рада бізнес Олексій Гончаренко лікар закон воєнний стан чоловік призов до армії

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