Kalush Orchestra розповіли про плани після повернення в Україну

Учасники Kalush Orchestra поки ще не знають, чим займатимуться після повернення в Україну

Учасники гурту Kalush Orchestra розповіли про плани після повернення з «Євробачення». У музикантів дозвіл на виїзд завершується 17 травня. Відповідну інформацію соліст гурту Олег Псюк повідомив під час пресконференції після перемоги на «Євробаченні-2022».

«Не знаю, що будемо робити, оскільки вперше виграли «Євробачення». Але, як і кожен українець, ми готові боротися за свою країну до кінця», – запевнив соліст гурту.

Він також пояснив, що не спілкувався із президентом України особисто, адже Володимир Зеленський дуже зайнятий.

«У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий», – сказав Олег Псюк.

Щодо наступного року, то соліст гурту не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс, а запевнив: «Україна точно прийме «Євробачення» у цілісній, незалежній Україні».

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею «Stefania». Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

Після оголошення результатів Зеленський привітав Kalush Orchestra з перемогою.