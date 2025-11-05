Кам'янське на Дніпропетровщині під масованою атакою дронів

Під атакою росіян критична інфраструктура

Увечері, 5 листопада, Дніпропетровщина опинилась під масованим ударом ворожих безпілотників. Росію здійснила атаку на Кам'янське. За попередніми даними, у місті лунали потужні вибухи, а на декількох локаціях вже видніються пожежі після влучань, пише «Главком».

Як зазначають моніторингові канали, вибухи з Кам'янського доносяться до Дніпра, що за 30 кілометрів від міста.

Також повідомляється, що під атакою росіян критична інфраструктура. Офіційно атаку влада поки не коментувала. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Зазначимо, що триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

5 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.