Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кам'янське на Дніпропетровщині під масованою атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кам'янське на Дніпропетровщині під масованою атакою дронів
Наслідки атаки БпЛА
скриншот з відео

Під атакою росіян критична інфраструктура

Увечері, 5 листопада, Дніпропетровщина опинилась під масованим ударом ворожих безпілотників. Росію здійснила атаку на Кам'янське. За попередніми даними, у місті лунали потужні вибухи, а на декількох локаціях вже видніються пожежі після влучань, пише «Главком».

Як зазначають моніторингові канали, вибухи з Кам'янського доносяться до Дніпра, що за 30 кілометрів від міста.

Також повідомляється, що під атакою росіян критична інфраструктура. Офіційно атаку влада поки не коментувала. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються.

Зазначимо, що триває 1351-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

5 листопада станом на 22:00 відбулося 260 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина обстріл вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Луганську пролунали вибухи
В окупованому Луганську пролунали вибухи
2 листопада, 23:09
Удар по Орловській ТЕЦ
Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч
31 жовтня, 05:33
БпЛА атакують Суми
Росія атакувала Суми безпілотниками: є постраждалі, влучання у житлові будинки
30 жовтня, 23:28
Чоловік, який постраждав під час вибуху у Луганську
Російські спецслужби почали теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну
24 жовтня, 01:00
На місці прильоту продовжують працювати всі міські служби, рятувальники, правоохоронці та медики
Атака на Харків: слідство з’ясує остаточні обставини роботи дитсадка
22 жовтня, 15:09
Наслідки удару по будинку в Ніжині
Росіяни масовано атакували Ніжин дронами: двоє поранених
15 жовтня, 21:43
Мер звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
10 жовтня, 17:37
Штаб допомоги постраждалим працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
10 жовтня, 11:47
За попередніми даними, безпілотники двічі влучили у завод іменні Свердлова
Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
6 жовтня, 06:39

Події в Україні

Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
Удар по військових на Дніпропетровщині: 35-та бригада вийшла з заявою
Кам'янське на Дніпропетровщині під масованою атакою дронів
Кам'янське на Дніпропетровщині під масованою атакою дронів
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі
Окупанти обстріляли Запорізький район: зруйновані будинки, виникли пожежі
«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ
«Ситуація складна»: аналітики DeepState про бої за Покровськ
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 листопада 2025. Зведення Генштабу
Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада
Удар про Краматорську, заява Путіна про ядерні випробування. Головне за 5 листопада

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua