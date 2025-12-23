Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»

Під час нічної комбінованої атаки РФ завдала удару по обʼєктах «Укрнафти»

Наразі на об’єктах тривають відновлювальні роботи після російських обстрілів

Під час нічної комбінованої атаки Російська Федерація завдала удару по виробничих об’єктах Укрнафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».

«Обійшлося без постраждалих – це головне. Втім є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи», – заявив голова правління компанії Сергій Корецький.

Наразі фахівці працюють у посиленому режимі. Триває відновлення інфраструктури після російських атак.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях.

За інформацією Міненерго, у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України. Наразі довгострокове знеструмлення зафіксоване у прифронтових регіонах через наслідки бойових дій.

До слова, Естонія спрямовує додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури.