Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Безпілотники атакували одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
За попередніми даними, безпілотники двічі влучили у завод іменні Свердлова
скріншот з відео з соцмереж

Під удар дронів потрапив завод імені Я. М. Свердлова в Дзержинську

У ніч на 6 жовтня в Дзержинську Нижньогородської області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, було атаковано завод, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин у РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За словами місцевих, під удар потрапив завод імені Я. М. Свердлова. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт. Раніше повідомлялося, що підприємство виробляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Нагадаємо, увечері 5 жовтня Білгород опинився під обстрілом. За повідомленням місцевих пабліків, після гучних вибухів у місті зникло водо- та електропостачання.

За попередніми даними, було завдано удару по електропідстанції газотурбінної ТЕЦ «Луч». Внаслідок атаки частина міста та навколишні райони залишилися без світла, спостерігаються також перебої з водопостачанням.

Також у ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, у Феодосії зафіксовано влучання. Місцеві поскаржились, що десятки вибухів пролунали у місті. Повідомляється, що під атакою опинилася місцева нафтобаза, там вирує пожежа.

