Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу

23 грудня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного та 41 авіаційного ударів, застосував 38 ракет та скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5584 дрони-камікадзе та здійснив 3210 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

23 грудня станом на 22:00 відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив одну атаку на позиції українських захисників, завдав авіаудару, застосувавши чотири керовані авіабомби, здійснив 139 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Українські підрозділи відбили три атаки, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Новоселівка, Колодязі та Зарічне.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці спробу окупантів просунутися у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Наразі точиться бій.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили вісім атак окупантів у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 14 атак окупантів поблизу населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще три боєзіткнення на даний час незавершені

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове.

На Придніпровському напрямку

Дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно.

Нагадаємо, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.