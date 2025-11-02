Головна Країна Події в Україні
В окупованому Луганську пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В окупованому Луганську пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Окупований Луганськ атакували БпЛА

У ніч на 3 листопада в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Окупований Луганськ масовано атакували безпілотники. Пишуть, що є влучання, але наразі інформації про те, що саме могли уразити – немає.

Як повідомлялося, в окупованому місті Шахтарськ Донецької області сьогодні, 2 листопада, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку ударних дронів на об'єкт нафтової інфраструктури. 

За повідомленнями місцевих жителів, метою атаки стала нафтобаза у Шахтарську. Над окупованим містом фіксуються ударні дрони. На відеокадрах, які поширюються у мережі, видно яскраву заграву та чути вибух.

Крім того, у ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи. 

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

До слова, у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

