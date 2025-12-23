Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів
Населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією
скриншот з deepstatemap.live

Як відомо, російська армія вивезла 52 людини з Грабовського до Росії

Населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, пише «Главком».

У повідомленні аналітики проєкту зазначили, що Сіверськ на Донеччині перейшов під контроль ворога та додали: «Населений пункт Грабовське також перейшов під контроль ворога».

Як повідомлялось раніше, з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині.

Нагадаємо, до Грабовського зайшло близько 100 окупантів. Прорвавшись до села, вони намагалися просунутися у бік Рясного.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли з Грабовського близько 50 людей. Віктор Трегубов назвав точну кількість цих мешканців. Він заявив, що російська армія вивезла 52 людини з українського села до Росії.

Читайте також:

Теги: Сумщина окупація DeepState

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по магазину на Сумщині
На Сумщині окупанти скинули авіабомбу на магазин: є загиблі та поранені
11 грудня, 22:30
Росіяни окупували Серебрянку на Донеччині – DeepState
Росіяни окупували Серебрянку на Донеччині – DeepState
17 грудня, 01:25
Охтирка – «Місто-герой України», звання, присвоєне Указом Президента України за незламний опір
Охтирка потрапила до п’ятірки українських «міст майбутнього»
Сьогодні, 15:24
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
25 листопада, 08:22
Дані про звільнення Андріївки на Сумщині відобразилися на мапі DeepState лише після того, як військові, котрі зачищали село, дали добро
Сіра зона на картах лінії фронту DeepState – що це означає? Пояснення OSINTерів
30 листопада, 21:15
Триває розбір пошкоджених конструкцій
Атака на Охтирку: з'явилися фото наслідків
8 грудня, 06:34
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
9 грудня, 08:09
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли звідти людей
Командування ЗСУ розповіло, як окупанти вивезли людей із Сумщини
Вчора, 15:33
Глава держави додав, що серед людей, яких РФ взяла в полон у Грабовському, були діти
На Сумщині окупанти взяли в полон 13 військових – Зеленський
Вчора, 19:42

Події в Україні

DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів
DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі і що він їм розказав
Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові
Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»
Окупанти вдарили по виробничих об'єктах «Укрнафти»
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua