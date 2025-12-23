DeepState: Грабовське на Сумщині перейшло під контроль окупантів

Населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією

Як відомо, російська армія вивезла 52 людини з Грабовського до Росії

Населений пункт Грабовське, що на Сумщині тепер контролюється російською окупаційною армією. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, пише «Главком».

У повідомленні аналітики проєкту зазначили, що Сіверськ на Донеччині перейшов під контроль ворога та додали: «Населений пункт Грабовське також перейшов під контроль ворога».

Як повідомлялось раніше, з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині.

Нагадаємо, до Грабовського зайшло близько 100 окупантів. Прорвавшись до села, вони намагалися просунутися у бік Рясного.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли з Грабовського близько 50 людей. Віктор Трегубов назвав точну кількість цих мешканців. Він заявив, що російська армія вивезла 52 людини з українського села до Росії.