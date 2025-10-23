Росія масовано атакує Кам'янське «шахедами»: є перебої зі світлом

У Кам'янському та по всій Дніпропетровській області є перебої зі світлом

У ніч на 23 жовтня російські терорости масовано атакували безпілотниками Кам'янське на Дніпропетровщині, повідомляє «Главком».

Кам'янське наразі перебуває під атакою ворога, лунають потужні вибухи, які чують навіть у передмісті Дніпра. З'явилися перебої зі світлом майже по всій області.

У мережі пишуть, що безпілотники атакують Середньодніпровську ГЕС.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові.

Зокрема, Міністерство оборони РФ оприлюднило заяву, в якій пояснило сьогоднішній нічний удар по території України, включаючи обстріл Харкова, де зокрема постраждав дитячий садок. У відомстві заявили, що удар був завданий нібито «у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії».

Як повідомлялося, ранкова атака на Харків, під час якої три російські дрони-камікадзе «Шахед» поцілили безпосередньо у будівлю, де розташовувався приватний дитячий садок, забрала життя одного чоловіка. Діти з приватного дитячого садочку встигли потрапити до укриття. Як саме працював приватний заклад буде з’ясовувати слідство.