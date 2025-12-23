ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня

Українські захисники відійшли з Сіверська, аби зберегти життя воїнів та боєздатність підрозділів

З метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині. Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

За словами військових, Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. «Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ», – йдеться в заяві.

Як зазначає Генштаб, окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.

Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго»

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Володимирові Кудрицькому.

Суд не задовольнив клопотання адвокатів, які просили запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання із покладанням на Кудрицького відповідних обовʼязків. Прокурори просили залишити запобіжний захід без змін.

Суд ухвалив рішення про тримання Кудрицького під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 000 736 грн. Раніше Печерський райсуд визначив заставу у майже 14 млн грн.

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята

«Укрзалізниця» призначила 16 додаткових поїздів, причіпні вагони, а також збільшила періодичність курсування регулярних рейсів на період різдвяних та новорічних свят.

«Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою «3000 км Україною», – йдеться в заяві.

Перелік 16 додаткових поїздів:

№ 255/256 Київ – Рахів,

№ 271/272 Київ – Івано-Франківськ,

№ 237/238 Київ – Ужгород,

№ 220/219 Київ – Дніпро,

№ 248/247 Київ – Одеса,

№ 265/266 Київ – Одеса,

№ 159/160 Київ – Трускавець,

№ 249/250 Київ – Львів,

№ 289/290 Київ – Львів,

№ 291/292 Київ – Львів,

№ 741/742 Київ – Львів,

№ 777/778 Київ – Львів,

№ 197/198 Київ – Ковель,

№ 168/167 Одеса – Львів.

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування Державного реєстру виборців. Оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану комісія постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припинила функціонування реєстру. Протягом 2022–2025 років комісія як розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення його повноцінної роботи.

Підвищення тарифів на воду буде відтерміновано

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, населення в умовах війни не повинно відчувати додаткового фінансового тиску.

Як зазначила урядовиця, уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг.