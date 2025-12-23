Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Українські захисники відійшли з Сіверська, аби зберегти життя воїнів та боєздатність підрозділів

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська, підвищення тарифів на воду буде відтерміновано. «Главком» склав добірку новин 23 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ відійшли з Сіверська

З метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з Сіверська на Донеччині. Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

За словами військових, Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. «Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем наших військ», – йдеться в заяві.

Як зазначає Генштаб, окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування.

Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго»

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Володимирові Кудрицькому.

Суд не задовольнив клопотання адвокатів, які просили запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання із покладанням на Кудрицького відповідних обовʼязків. Прокурори просили залишити запобіжний захід без змін.

Суд ухвалив рішення про тримання Кудрицького під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 000 736 грн. Раніше Печерський райсуд визначив заставу у майже 14 млн грн.

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята

«Укрзалізниця» призначила 16 додаткових поїздів, причіпні вагони, а також збільшила періодичність курсування регулярних рейсів на період різдвяних та новорічних свят.

«Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою «3000 км Україною», – йдеться в заяві.

Перелік 16 додаткових поїздів:

  • № 255/256 Київ – Рахів,
  • № 271/272 Київ – Івано-Франківськ,
  • № 237/238 Київ – Ужгород,
  • № 220/219 Київ – Дніпро,
  • № 248/247 Київ – Одеса,
  • № 265/266 Київ – Одеса,
  • № 159/160 Київ – Трускавець,
  • № 249/250 Київ – Львів,
  • № 289/290 Київ – Львів,
  • № 291/292 Київ – Львів,
  • № 741/742 Київ – Львів,
  • № 777/778 Київ – Львів,
  • № 197/198 Київ – Ковель,
  • № 168/167 Одеса – Львів.

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

Центральна виборча комісія ухвалила постанову, якою відновила функціонування Державного реєстру виборців. Оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану комісія постановою від 24 лютого 2022 року тимчасово припинила функціонування реєстру. Протягом 2022–2025 років комісія як розпорядник реєстру вжила необхідних технологічних та організаційних заходів, спрямованих на відновлення його повноцінної роботи.

Підвищення тарифів на воду буде відтерміновано

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, населення в умовах війни не повинно відчувати додаткового фінансового тиску.

Як зазначила урядовиця, уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг.

Читайте також:

Теги: ЦВК вибори Донеччина тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відновлення роботи реєстру виборців фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами
ЦВК повністю відновила роботу Державного реєстру виборців
Сьогодні, 18:11
Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню
Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні
16 грудня, 04:40
DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
14 грудня, 15:46
За підсумками доповідей командирів, головнокомандувач уточнив завдання армійським корпусам і підрозділам, а також визначив конкретні кроки для зміцнення оборони
Оборона Покровська та Мирнограда. Сирський зробив заяву
13 грудня, 11:24
Ключовими проблемами у сфері фізичної безпеки є обстріли громад та брак укриттів біля приміщень виборчих комісій
Чи готові прифронтові громади до виборів? Результати аудиту
12 грудня, 18:54
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
9 грудня, 05:30
Російські війська змогли просунутися у Мирнограді та в районі Катеринівки на Донеччині
Війська РФ просунулися у Мирнограді – DeepStatе
8 грудня, 04:11
Мерц, Макрон, Зеленський, Стармер та Туск на зустрічі в Києві в травні
Bloomberg: Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу
7 грудня, 11:30
Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП
Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП
4 грудня, 11:33

Події в Україні

ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
Міненерго прокоментувало актуальну ситуацію з енергетикою в областях
Міненерго прокоментувало актуальну ситуацію з енергетикою в областях
Операція «Дельфін». Білецький розкрив деталі унікального прориву на Харківщині
Операція «Дельфін». Білецький розкрив деталі унікального прориву на Харківщині
«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
Залетів на балкон. У Житомирі постраждала домашня білка через двигун російського шахеда
Залетів на балкон. У Житомирі постраждала домашня білка через двигун російського шахеда
Як будуть вимикати світло 24 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 24 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Сьогодні, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua