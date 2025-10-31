Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 31 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські терористи атакували Суми, у РФ у Владимирській, Ярославській та Орловській областях пролунли вибухи, є попадання по ТЕЦ, підстанції, ймовірно уражено НПЗ, США виступають за відновлення ядерних випробувань.

Атака на Суми

У ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Як повідомив Григоров, Росія спрямувала по Сумах десять безпілотників лише за одну годину. Всі удари – прицільно в цивільну інфраструктуру. Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.

Григоров написав, що двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці.

Удари по Орловській області

У ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що в Орлі пролунало від трьох до семи потужних вибухів. Очевидці розповіли, що у небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля машин і тряслося скло в рамах.

Як виявилося, було уражено Орловську ТЕЦ, виникла пожежа.

Вибухи у Владимирській області та Ярославлі

У ніч на 31 жовтня у Росії у Владимирській області було атаковано підстанцію.

У мережі з'явилися відео прильотів по Владимирській підтанції, місцеві пишуть, що ППО не працювала. Як відомо, підстанція Владимирська 750 кВ – одна з найбільших та найпотужніших у Європі. Вона є стратегічним вузлом Єдиної енергетичної системи Росії.

Крім того, гучно було у Ярославлі. Місцеві повідомляють про щонайменше шість вибухів у районі НПЗ.

США виступають за відновлення ядерних випробувань

Віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив позицію влади: періодичні випробування потрібні, щоб упевнитись, що ядерний арсенал справний. Це пролунало після заяви президента Дональда Трампа про негайне відновлення випробувань

Джей Ді Венс пояснив журналістам у Білому домі, чому адміністрація виступає за відновлення ядерних випробувань: «Звичайно, ми маємо значний арсенал. Росіяни мають значний ядерний арсенал. Китайці мають значний ядерний арсенал. Іноді його потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином».

Трамп скоротив ліміт на прийом біженців

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення більш ніж у п’ятнадцять разів зменшити річний ліміт на прийом біженців – зі 125 тис. до 7,5 тис. осіб. Основна квота буде відведена для білих південноафриканців.

Причини такого різкого скорочення, порівняно з лімітом, встановленим за часів президента-демократа Джо Байдена, офіційно не названо.

Нове обмеження є черговим ударом по багаторічній американській програмі прийому біженців, яка раніше мала підтримку обох партій у Конгресі.