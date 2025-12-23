Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові
На місці працюють усі відповідні служби, мешканцям надається допомога
Сьогодні ввечері, 23 грудня, ворожий безпілотник влучив у технічний поверх девʼятиповерхового житлового будинку на території міста Чернігова. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, пише «Главком».
Пошкоджено вікна будинку та автівки. Масштаби пошкоджень уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає.
На місці працюють усі відповідні служби, мешканцям надається допомога.
КП «Муніципальна варта» розгортає пункт незламності.
Нагадаємо, Міненерго повідомило, яка ситуація з енергетикою спостерігається в різних областях України після чергового російського обстрілу.
За інформацією Міненерго, у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України.
До слова, під час нічної комбінованої атаки Російська Федерація завдала удару по виробничих об’єктах «Укрнафти».
