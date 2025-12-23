Головна Країна Події в Україні
Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Чернігові
фото: пресслужба Чернігівської міської ради

На місці працюють усі відповідні служби, мешканцям надається допомога

Сьогодні ввечері, 23 грудня, ворожий безпілотник влучив у технічний поверх девʼятиповерхового житлового будинку на території міста Чернігова. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, пише «Главком».

Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові фото 1
фото: пресслужба Чернігівської міської ради

Пошкоджено вікна будинку та автівки. Масштаби пошкоджень уточнюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці працюють усі відповідні служби, мешканцям надається допомога.

Росіяни атакували багатоповерхівку у Чернігові фото 2
фото: пресслужба Чернігівської міської ради

КП «Муніципальна варта» розгортає пункт незламності.

Нагадаємо, Міненерго повідомило, яка ситуація з енергетикою спостерігається в різних областях України після чергового російського обстрілу. 

За інформацією Міненерго, у Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над стабілізацією роботи енергосистеми України.

До слова, під час нічної комбінованої атаки Російська Федерація завдала удару по виробничих об’єктах «Укрнафти».

Теги: Чернігівщина обстріл

