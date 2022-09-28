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Канада оголосила про покарання для РФ за «референдуми» в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада оголосила про покарання для РФ за «референдуми» в Україні
Трюдо: «Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій»
фото з відкритих джерел

Канада не визнає спроби Росії незаконно анексувати українські території

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада має намір запровадити нові санкції через псевдореферендуми Росії в окупованих регіонах України. Про це пише Reuters.

Канада не визнає і ніколи не визнає результатів цих фіктивних референдумів або спроби Росії незаконно анексувати українські території, сказав Трюдо в заяві.

«Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету, і які поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття в Україні, що триває», – сказав Трюдо.

Раніше Росія заявила, що псевдореферендуми про входження окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України добігли кінця, а переважна більшість населення регіонів нібито підтримали цю ініціативу.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів.

Як повідомлялося, проведенням так званих референдумів на окупованих територіях України Росія намагається відвернути увагу від недосягнення своїх цілей в Україні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер

Також аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій

Теги: росія міністр санкції Канада путін референдум Джастін Трюдо населення

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