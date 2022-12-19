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«Цілі суто військові». Українська розвідка підтвердила роботу своїх агентів у РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Цілі суто військові». Українська розвідка підтвердила роботу своїх агентів у РФ
До вибухів на військових об’єктах РФ можуть бути причетні українські агенти
фото: Maxar

Українські агенти проводять у РФ операції, які вимагають великої підготовки

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький підтвердив, що на території РФ від початку повномасштабної війни працюють українські агенти. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому Bild

«Операції дуже важкі і вимагають великої підготовки, тому що російські військові об’єкти добре охороняються. Наші цілі суто військові: об’єкти збройних сил Росії, з яких здійснюються атаки на Україну, центри матеріально-технічного забезпечення, командні пункти чи гарнізони з великою кількістю солдатів», – пояснює Скібіцький.

Раніше Україна не підтверджувала, але й не спростовувала причетність до вибухів на військових об’єктах РФ, за сотні кілометрів від кордону. А також в окупованому Росією Криму. За відсутності на озброєнні української армії далекобійної зброї, версії про диверсії  на місцях виходили на передній план.

Так, 5 грудня на російських авіабазах «Енгельс-2» (Саратовська область) і «Дягілєво» (Рязанська область) пролунали вибухи. На аеродромах базувалися стратегічні бомбардувальними, які випускали ракети по Україні.

Внаслідок атаки були пошкоджені два літака Ту-95МС. Росія була змушена відкласти черговий ракетний удар по Україні та розвести авіацію по інших аеродромах.

Генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус переконаний, що Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, навіть якщо це викликає занепокоєння на Заході.

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Теги: розвідка війна окупанти росія Україна

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