Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1302-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 вересня станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки, чотири бої тривають.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі; п’ять боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Одинадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Противник п’ять разів безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1302-й день повномасштабної війни в Україні.

