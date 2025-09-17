Лінія фронту станом на 17 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1302-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 вересня станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки, чотири бої тривають.

На Куп'янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі; п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку

Одинадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку

Противник п’ять разів безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

На Торецькому напрямку

13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка. Одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо, триває 1302-й день повномасштабної війни в Україні.