Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)

Уже ідентифіковано 20 загиблих

Російська терористична армія вдарила авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. З'явилося кадри перших хвилин після атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Донецької області.

Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок (54-79 років) і дев'ять чоловіків (53-87 років). Серед поранених – п'ять чоловіків, віком 50-79 років, і 14 жінок – від 38 до 72 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи.

Нагадаємо, 9 вересня російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинули люди.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області зросла до 24 осіб.

До слова, Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором 21 людини у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зокрема, голова Європейської Ради Антоніу Кошта відреагував на атаку РФ по селищу Ярова Донецької області. «Чи це саме має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?», – написав він.