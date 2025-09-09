Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)
РФ вдарила по Яровій
фото: ДСНС Донеччини

Уже ідентифіковано 20 загиблих

Російська терористична армія вдарила авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. З'явилося кадри перших хвилин після атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Донецької області.

Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок (54-79 років) і дев'ять чоловіків (53-87 років). Серед поранених – п'ять чоловіків, віком 50-79 років, і 14 жінок – від 38 до 72 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи.

Нагадаємо, 9 вересня російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинули люди.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок російського авіаудару по селищу Ярова в Донецькій області зросла до 24 осіб.

До слова, Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором 21 людини у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зокрема, голова Європейської Ради Антоніу Кошта відреагував на атаку РФ по селищу Ярова Донецької області. «Чи це саме має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?», – написав він.

Читайте також:

Теги: Донеччина війна Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:25
Вперше з початку війни росіяни поцілили по будівлі Кабміну
Удар по Будинку уряду. Час діяти
7 вересня, 16:25
Чоловік підозрюваної Володимир Крупа наполягав: гора готівки у його оселі та у кабінеті дружини – гроші від ведення бізнесу
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
28 серпня, 15:31
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»
25 серпня, 19:17
Олексій Хабаров спеціалізувався на стрільбі з гвинтівки
На війні загинув багаторазовий рекордсмен України зі стрільби Олексій Хабаров
25 серпня, 13:47
Рінат Ахметов привітав українців з Днем Незалежності
Україна платить високу ціну за свободу
24 серпня, 16:33
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
21 серпня, 10:47
Клієнтів з Костянтинівки «Укрпошта» перенаправляє до найближчих відділень
Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено
20 серпня, 13:42
РФ запустила дрони та ракети 13 серпня
Не тільки дрони. Повітряні сили відзвітували, чим РФ вдарила по Україні вночі
13 серпня, 08:45

Події в Україні

Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)
Поліцейські показали перші хвилини після удару по Яровій (відео)
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
Удар по Яровій: зросла кількість жертв (оновлено)
Удар по Яровій: зросла кількість жертв (оновлено)
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
Гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій
Гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua