Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили вузол зв'язку окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне вогневе ураження низки стратегічних об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Протягом 15–16 лютого 2026 року українські захисники завдали прицільних ударів по пунктах управління дронами, вузлах зв'язку та місцях зосередження живої сили противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У межах системних заходів зі зниження наступального потенціалу агресора, Сили оборони завдали ударів у трьох областях.

«Зокрема, в ніч на 16 лютого, у районі н.п. Калинівка (ТОТ Запорізької області), уражено район зосередження живої сили противника. Вчора, 15 лютого 2026 року, у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) уражено вузол зв’язку ворога. У районі н.п. Березове (ТОТ Дніпропетровської області) наші воїни вдарили по зосередженню живої сили противника. Також, у районі н.п. Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів», – зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків та точна кількість ліквідованого особового складу наразі уточнюються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.

Нагадаємо, у ніч на 16 лютого окупанти атакували Україну чотирма протикорабельними ракетами «Циркон», балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 ударними БпЛА. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

