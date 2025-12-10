Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
Нині триває 1386-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника

За минулу добу відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав одного авіаційного удару, скинув одну керовану авіаційну бомбу та здійснив 141 обстріл, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили дві атаки противника у районі Приліпки та в напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Богуславки. 

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Мирне та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося два боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямку Бондарного. 

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 17 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Вороне, Вербове, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка, Привільне та у бік Данилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1386-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа на танкері Kairos у Чорному морі, 28 листопада 2025 року
Знищити «тіньовий флот». Про козир у мирних перемовинах
1 грудня, 16:46
19 листопада через ворожий обстріл у Тернополі загинув батько із 5-річним сином
У Тернополі через ворожий обстріл загинув батько з п'ятирічним сином
20 листопада, 12:11
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року
28 листопада, 02:22
Путін має намір вести довгі переговори лише з США
Bloomberg: Путіну вигідно затягувати переговорний процес щодо завершення війни
4 грудня, 00:35
Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
11 листопада, 10:16
Кличко: «Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами»
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
12 листопада, 10:36
Власниця Олександра Тесленко на уламках кіностудії після атаки
Нічна атака на Дніпро: окупанти знищили кіностудію «Контрабас» (відео)
18 листопада, 22:01
Підполковник Михайло Кучеренко загинув 23 листопада 2025 року на Харківщині від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання
Віддав 11 років обороні України. Згадаймо підполковника Михайла Кучеренка
1 грудня, 09:00
Понад два роки Нестор Шуфрич перебуває під вартою
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
1 грудня, 10:51

Події в Україні

Кілька міст України засипало снігом (фото, відео)
Кілька міст України засипало снігом (фото, відео)
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua