Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ унеможливлюють відновлення теплопостачання

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ унеможливлюють відновлення теплопостачання
Один із наслідків російських ударів по енергообʼєкту
фото: «Нафтогаз»

Без централізованого теплопостачання перебувають декілька сотень багатоквартирних будинків

Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ перешкоджають відновленню теплопостачання в місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника глави Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, без централізованого теплопостачання залишаються 470 багатоквартирних будинків, підключених до цієї мережі. Триває робота над альтернативними варіантами подачі централізованого тепла. Деталі цих рішень поки що не розголошують з міркувань безпеки. «Ми розглядаємо декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди мали змогу чимось опалювати свої оселі», – каже він.

Толоконніков розповів, що 45 населених пунктів прибережної зони досі залишаються без електроенергії. «Там ми поки не можемо підключити, бо постійно «прильоти» туди, де ми тільки відпрацювали. Буває так, що влучало, де саме працюють електрики, й люди, які поїхали на роботу, отримували поранення. Тому поки що там неможливо підключити, поки безпекова ситуація не дозволить», – розповів Толоконніков.

Нагадаємо, упродовж останніх тижнів російські окупанти інтенсивно атакують Херсонську ТЕЦ, зокрема бʼють дронами, артилерією та іншими видами озброєння.  Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.

До слова, у ніч на 30 грудня російські загарбники знову обстрілювали Чернігівщину. Унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі.

Теги: ТЕЦ енергетика Херсон

