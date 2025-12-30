Головна Країна Події в Україні
Росія утримує українців у полоні в понад 300 місцях – Лубінець

Росія утримує українців у полоні в понад 300 місцях – Лубінець
Українська строна знає про місцеперебування полонених українців
фото: Суспільне Івано-Франківськ/Степан Пенкалюк

Росія утримує українських військовополонених у 186 місцях

РФ тримає українських цивільних та військових у полоні в понад 300 місцях. Українській владі відоме розташування усіх місць утримання українців на території Росії. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає «Главком».

«Ми знаємо. Ми знаємо всі місця, де росіяни утримують українців: як військовополонених, так і цивільних. Уявіть собі: на цей момент це понад 300 місць. 186 місць росіяни використовують для тримання українських військовополонених, а додатково – місця, де вони тримають цивільних заручників. Тобто це величезний спектр роботи», – повідомив Дмитро Лубінець. Відповідні дані вдалося зібрати за допомогою роботи українських розвідувальних органів.

Дмитро Лубінець розповів, що Росія замовчує реальне перебування полонених українців. Наприклад, коли Україна точно знає, що її громадянин перебуває в полоні Росії в певному місці, країна-терористка це не підтверджує. «У нас є приклади, коли російська сторона відмовлялась брати листівки, казали: «У нас такої людини немає». Ми через деякий час вказували: беріть листа – людина перебуває у такій-то виправній колонії, в камері номер такий-то. Листи брали і передавали», – сказав Лубінець. 

Раніше «Главком» розповідав про те, як 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району росіяни взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій. Після цього російські загарбники розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ. 

Нагадаємо, про те, як Віктора Якоба росіяни утримували в неволі у семи різних місцях: на території РФ та тимчасово окупованих містах України. Там змушували працювати, утримували у переповненій камері, де було ще пів сотні людей, а під час одного з допитів відрізали палець, щоб змусити назвати імʼя командира.

Теги: росія полон українці військові Лубінець

