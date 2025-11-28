Головна Світ Соціум
П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Time зазначає, що важливість цих фотографій полягає не тільки в технічних якостях, а й у людських емоціях, які вони передають

Американський журнал Time оприлюднив список з 100 головних фотографій 2025 року, що відобразили ключові події у світі. Серед них п’ять знімків, зроблених на території України, що потрапили до цієї престижної добірки, пише «Главком».

Зокрема, до списку увійшла фотографія Дмитра Смольєнка з агентства «Укрінформ», зроблена 8 липня. На ній зафіксовано дим від російського обстрілу, що піднімається над соняшниковим полем у Запорізькій області.

П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року фото 1
Дмитро Смольєнко / Укрінформ

Також до рейтингу потрапив кадр Девіда Гуттенфельдера, на якому зображена жінка, яка виносить своїх собак із будинку після вибуху, спричиненого російськими бомбами в районі Харкова 24 липня.

П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року фото 2
Девід Ґаттенфельдер / The New York Times

Фотографія Костянтина Ліберова, що була зроблена 28 серпня в Києві, також потрапила до переліку. На знімку рятувальник надає допомогу постраждалій біля пошкодженого житлового будинку після ракетного удару.

П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року фото 3
Kostiantyn Liberov / Libkos

Євген Малолєтка зняв поранену жінку 24 квітня в житловому районі Києва, де будинок зазнав пошкоджень внаслідок авіаудару. Ця світлина також потрапила до добірки.

П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року фото 4
Evgeniy Maloletka / AP

Останнім знімком, що потрапив до списку, є фото Романа Піліпея, на якому працівники працюють на титановому руднику в Житомирській області в умовах війни.

П’ять українських світлин увійшли до добірки Time серед головних фото 2025 року фото 5
Roman Pilipey / AFP

Time зазначає, що важливість цих фотографій полягає не тільки в технічних якостях, а й у людських емоціях, які вони передають, роблячи зображення більш змістовними та переконливими.

Нагадаємо, британський журнал The Economist оприлюднив свою традиційну обкладинку-ребус до щорічного спецвипуску The World Ahead 2026, де зашифрував ключові тенденції наступного року.

Серед центральних образів – президент України Володимир Зеленський, зображений із біноклем на тлі танків, дронів і ракет, що прямо підкреслює: війна в Україні й далі залишатиметься однією з головних тем світової політики у 2026 році. 

