Окупанти атакували важливий енергооб’єкт Чернігівщини

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволятиме безпекова ситуація

У ніч на 30 грудня російські загарбники знову обстрілювали Чернігівщину. Унаслідок атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чернігівобленерго».

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт!» – йдеться в заяві.

Нагадаємо, на світанку 30 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури, виникла пожежа.

Як повідомлялося, у більшості областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

До слова, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

В умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.