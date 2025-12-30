Головна Країна Події в Україні
Сирський уперше прокоментував захоплення росіянами командного пункту в Гуляйполі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сирський уперше прокоментував захоплення росіянами командного пункту в Гуляйполі
За словами головкома, інцидент стався через відхід бригади, яка не втримала оборону
фото: Олександр Сирський

У командному пункті залишилася речі військових, техніка, та матеріали, що могли містити важливу інформацію

Військова служба правопорядку розслідує інцидент, під час якого російські загарбники змогли проникнути до командного пункту Збройних сил України в Гуляйполі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю 24 каналу.

За словами головкома, нещодавно російські військові захопили командно-спостережний пункт одного з батальйонів на Гуляйпільському напрямку. Там залишилися речі українських військових, техніка, прапори та матеріали, що могли містити важливу інформацію.

«Інцидент стався через відхід бригади, яка не втримала оборону, хоч могла спалити цінні речі», – сказав Сирський та додав, що наразі ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, і ЗСУ продовжують оборону.

Головнокомандувач пояснив, що ситуація виникла через слабку оборону: 102-га бригада ТрО не витримала натиску ворога і почала поступово відступати. Тому виникла необхідність перекинути штурмові підрозділи, які відновили контроль над втраченими позиціями.

Як зазначив генерал, командування батальйону могло діяти по-іншому, оскільки підкріплення з пʼятої штурмової бригади було вже на близькій відстані – всього за дві вулиці від командного пункту. Він також додав, що зараз проводиться відповідне розслідування, яке здійснює Військова служба правопорядку. Правову оцінку вже отримали дії командира батальйону, щоб з’ясувати, чому він не виконав наказ організувати кругову оборону та знищити матеріали, що містять важливі відомості.

«Тобто у них був час, щоб все спалити, а сили ворога там були обмежені. Але попри те, що цей підрозділ відійшов, 225-й штурмовий полк тримає оборону у Гуляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону. Звичайно, коли відходять підрозділи ТрО, це негативно впливає на стійкість оборони, але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок», – пояснив він.

Як відомо, 25 грудня у мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники стверджують, що захопили командно-спостережний пункт бригади територіальної оборони у центрі Гуляйполя.

До слова, Сили Оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, але подальша оборона міста стає вкрай складною через рельєф місцевості.

Теги: Олександр Сирський Запорізька область окупанти

