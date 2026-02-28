Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 28 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, двома ракетами, 55 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4126 дронів-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 лютого станом на 22:00 відбулося 132 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 31 окупанта та 11 – поранено, знищено три одиниці автомобільного транспорту, 10 одиниць спеціальної техніки, дві гармати, один пункт управління БпЛА, пошкоджено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільного транспорту, одну одиницю спеціальної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 45 укриттів ворога. Знищено або подавлено 167 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення на даний момент ще триває.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали п’ять атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Закітного й Дронівки. Два боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього. Дві спроби окупантів покращити своє становище ще тривають.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі наступав в районах Січневого й Тернового. Гаврилівка та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка. Чотири боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 28 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1466-й день повномасштабної війни в Україні.

