Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року
Нині триває 1465-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили пів сотні штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 230 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 44 ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 268 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6607 дронів-камікадзе та здійснили 3154 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Олександроград Донецької області; Іванівка, Лісне, Маломихайлівка, Писанці, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Терсянка, Зелене, Шевченківське, Воздвижівка, Долинка, Копані, Оріхів, Преображенка, Веселянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши одинадцять керованих бомб, здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, шість з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Кругле, Нестерне, Чугунівка та у бік Зеленого, Охрімівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків, Лиману та в районі Зарічного, Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Росіяни двічі намагались йти до позицій наших військ, у районах Оріхово-Василівки та Бондарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки, Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Новопідгороднє.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог десять разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Тернове, Злагода та у бік Вербового, Вишневого, Олександрограда.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник 35 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Добропілля, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Староукраїнка, Гірке, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2026 року фото 10

Нагадаємо, триває 1465-й день повномасштабної війни в Україні.

