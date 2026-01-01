Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState
Станом на 1 січня 2026 року загалом під окупацією перебуває 116 165 км² української землі
фото з відкритих джерел

За 2025 рік Росія окупувала 4 336 км² української території

За підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України. Про це йдеться в аналітичному звіті проєкту DeepState, пише «Главком».

Загалом за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2026 року приріст окупованих територій склав 7 463 км², або 1,28% території України. Аналітики зазначають, що у порівнянні з попередніми роками 2025-й став одним із найскладніших для Сил оборони України.

У регіональному розрізі ситуація з окупацією за останній рік виглядає так:

Найбільші втрати територій зафіксовані в Донецькій області – 78,1%, що на 10,6% більше, ніж рік тому.  У Запорізькій області окуповано 74,8% території (+2,1%).
Луганська область залишається майже повністю окупованою – 99,6% (+0,6%).

У Харківській області рівень окупації зріс з 1,9% у 2022 році до 4,7% у 2025-му. Сумська область уперше за час повномасштабної війни втратила 1% території. У Дніпропетровській області показник зріс з 0% до 0,6%.

У порівнянні з 2022 роком, за три роки війни Донецька область збільшила частку окупованої території з 56,7% до 78,1%, а Запорізька – з 72,8% до 74,8%.
Луганська область фактично повністю окупована – 99,6% проти 97,9% у 2022 році.

За оцінкою DeepState, станом на 1 січня 2026 року загалом під окупацією перебуває 116 165 км² української землі, що становить 19,25% від території держави – майже кожен п’ятий квадратний кілометр. Крим залишається на 100% окупованим, а показники на Кінбурнській косі Миколаївської області суттєво не впливають на загальну статистику.

Як повідомлялось, за підсумками грудня російські терористичні війська окупували 445 квадратних кілометрів території України, що на 12% менше, ніж у листопаді. Одночасно на 9% зменшилася кількість штурмових дій, що, за оцінкою аналітиків, пов’язано з дедалі відчутнішими кадровими проблемами в армії РФ. 

Нагадаємо, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат. 

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

Читайте також:

Теги: DeepState росія окупанти окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
Сьогодні, 04:45
Литва готує мости до підриву на кордоні
Литва готується підірвати прикордонні мости у разі загрози з боку РФ і Білорусі
30 грудня, 2025, 18:00
Російське вантажне судно «Адлер» належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США
Швеція затримала підсанкційне російське судно
21 грудня, 2025, 13:57
Про що насправді говорить Путін, коли обіцяє «мир»
Справжня поразка для Путіна
20 грудня, 2025, 19:01
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 2025, 04:11
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 2025, 00:29
Удару було завдано не в порту, а у відкритому морі
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі
13 грудня, 2025, 18:51
Reuters: Нафтогазовий бюджет Кремля виснажується ще більше
Reuters: Нафтогазовий бюджет Кремля виснажується ще більше
13 грудня, 2025, 07:20
Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
2 грудня, 2025, 08:45

Події в Україні

Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState
Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)
У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Сьогодні, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua