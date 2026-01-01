Скільки української території росіяни окупували за 2025 рік – аналіз DeepState

За 2025 рік Росія окупувала 4 336 км² української території

За підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України. Про це йдеться в аналітичному звіті проєкту DeepState, пише «Главком».

Загалом за період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2026 року приріст окупованих територій склав 7 463 км², або 1,28% території України. Аналітики зазначають, що у порівнянні з попередніми роками 2025-й став одним із найскладніших для Сил оборони України.

У регіональному розрізі ситуація з окупацією за останній рік виглядає так:

Найбільші втрати територій зафіксовані в Донецькій області – 78,1%, що на 10,6% більше, ніж рік тому. У Запорізькій області окуповано 74,8% території (+2,1%).

Луганська область залишається майже повністю окупованою – 99,6% (+0,6%).

У Харківській області рівень окупації зріс з 1,9% у 2022 році до 4,7% у 2025-му. Сумська область уперше за час повномасштабної війни втратила 1% території. У Дніпропетровській області показник зріс з 0% до 0,6%.

У порівнянні з 2022 роком, за три роки війни Донецька область збільшила частку окупованої території з 56,7% до 78,1%, а Запорізька – з 72,8% до 74,8%.

Луганська область фактично повністю окупована – 99,6% проти 97,9% у 2022 році.

За оцінкою DeepState, станом на 1 січня 2026 року загалом під окупацією перебуває 116 165 км² української землі, що становить 19,25% від території держави – майже кожен п’ятий квадратний кілометр. Крим залишається на 100% окупованим, а показники на Кінбурнській косі Миколаївської області суттєво не впливають на загальну статистику.

Як повідомлялось, за підсумками грудня російські терористичні війська окупували 445 квадратних кілометрів території України, що на 12% менше, ніж у листопаді. Одночасно на 9% зменшилася кількість штурмових дій, що, за оцінкою аналітиків, пов’язано з дедалі відчутнішими кадровими проблемами в армії РФ.

Нагадаємо, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.