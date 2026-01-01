Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)

Стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях

«Фельдман Екопарк» під Харковом 1 січня зазнав ворожого удару. Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, в тому числі ті, які були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Фельдман Екопарк».

Зокрема, отримала поранення одна людина – волонтерка, що працювала у пташнику. Вона наразі перебуває в лікарні.

«Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк. Засновник парку Олександр Фельдман розповів про наслідки удару та стан тварин.