Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
Унаслідок удару загинуло багато птахів
фото: скриншот з відео

Стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях

«Фельдман Екопарк» під Харковом 1 січня зазнав ворожого удару. Внаслідок падіння керованих авіабомб серйозних руйнувань зазнало приміщення зимового пташника, будинку хижаків та розташовані поруч вольєри, в тому числі ті, які були лише нещодавно відновлені після попередніх бомбардувань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Фельдман Екопарк».

Зокрема, отримала поранення одна людина – волонтерка, що працювала у пташнику. Вона наразі перебуває в лікарні.

«Загинуло багато птахів, їх кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий – вони поховались у напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю з седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити до іншого приміщення, оскільки усе необхідне обладнання було у зруйнованій будівлі й наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк. Засновник парку Олександр Фельдман розповів про наслідки удару та стан тварин.

Читайте також:

Теги: війна Харків тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент про росіян: вони не хочуть закінчити цю війну
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
29 грудня, 2025, 17:50
Обвинуваченій загрожувала в'язниця, але вона уклала угоду про визнання винуватості
Одинадцятикласниця з Хмельницького за копійки зливала дані російському розвіднику. Що вирішив суд
27 грудня, 2025, 11:30
За матеріалами справи, після втечі з військової частини ЗСУ фігурант переховувався в одному з прикордонних селищ Ковельського району
На Волині затримано дезертира, який виправдовував війну РФ проти України
24 грудня, 2025, 12:00
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
21 грудня, 2025, 03:28
Воїн захищав Батьківщину з квітня 2024 року
Захищав Україну разом із п'ятьма братами. Згадаймо Олександра Шнайдера
19 грудня, 2025, 09:00
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
16 грудня, 2025, 14:04

Події в Україні

Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
Удар по екопарку під Харковом: з'явилися нові подробиці (відео)
У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)
У новорічну ніч поліцейські на Рівненщині затримали нетверезого Санту (відео)
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У Львові на честь Бандери відбулася факельна хода
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
Перемети снігу у Карпатах: ДСНС радить відкласти походи у високогір’я
Перемети снігу у Карпатах: ДСНС радить відкласти походи у високогір’я
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua