Окупанти обстріляли Чугуїв

За попередніми даними, люди не постраждали

Увечері, 1 січня близько 21:45 місто Чугуїв зазнало чергової атаки з боку російських безпілотників. Про це повідомила міський голова Галина Мінаєва, пише «Главком».

Внаслідок атаки зафіксовано влучання в нежитлову будівлю в одному з мікрорайонів. За попередніми даними, люди не постраждали, однак вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох житлових будинках.

Міська влада запевняє, що всі мешканці, чиє житло постраждало, отримають необхідну допомогу.

До слова, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк.

За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці.

Нагадаємо, російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.

Також окупанти здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.