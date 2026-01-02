Головна Країна Події в Україні
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині

Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
фото: Олександр Селіверстов

Наразі триває уточнення інформації щодо можливих потерпілих

Цієї ночі російські терористи атакували ударними безпілотниками Чернігівщину. У результаті чергової атаки РФ було зафіксовано влучання трьох ворожих безпілотників по медичному закладу в Семенівці. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині фото 1
фото: Олександр Селіверстов

Наразі триває уточнення інформації щодо можливих потерпілих та масштабів пошкоджень. Офіційні деталі щодо наслідків удару очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, увечері, 1 січня близько 21:45 місто Чугуїв зазнало чергової атаки з боку російських безпілотників.

До слова, 1 січня окупанти вчергове поцілили по Харкову, постраждав екопарк. 

За словами засновника екопарку, росіяни вбили папуг та фазанів, які жили у парку. Олександр Фельдман зазначив, що більшість птахів парку загинули, бомба також зруйнувала зимник хижаків та зимове приміщення для птиці.

Зауважимо, російські окупанти у перший день 2026 року атакували залізничну інфраструктуру України, пошкоджено локомотивне депо, вантажні вагони та інші об’єкти логістики.

Також окупанти  здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.

