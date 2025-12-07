Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень

Зеленський: Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався

За цей тиждень РФ випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України».

Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Згодом стало відомо, що цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, у ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – п'ять балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.