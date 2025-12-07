Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
На Полтавщині 7 грудня внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури
фото: ДСНС Полтавщини

Зеленський: Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався

За цей тиждень РФ випустила по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя. Був удар і сьогодні: понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України».

Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Згодом стало відомо, що цієї ночі ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема міста Кременчук, та Чернігівщини.

Як повідомлялося, у ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – п'ять балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року, широкомасштабним нападом московської недоімперії на Україну
Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?
5 грудня, 15:22
Україна, як очікується, піде на поступки Росії у рамках нового мирного плану, розробленого адміністрацією Трампа
28 пунктів мирного плану. Трамп отримав хвилю критики від соратників
22 листопада, 09:35
Затверджено оновлений склад делегації для участі у мирних переговорах
Зеленський оновив склад делегації для переговорів про мир
29 листопада, 12:58
Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
30 листопада, 05:36
Івлєва покинула Москву за кілька днів після початку вторгнення РФ в Україну і вже 7 березня 2022 року оселилася у Києві
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
2 грудня, 07:23
Правоохоронці називали підозрюваного збирачем «відкатів» з підрядників «Енергоатома»
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід ексраднику Галущенка
12 листопада, 15:04
Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу
20 листопада, 07:41
Сергій каже, щоб дістатися води, довелося копати не менше трьох метрів
Військовий, який 471 день безперервно пробув на позиції, розповів, як вдалося вижити
22 листопада, 20:30
Зеленський закликав «не забувати найголовнішу мету» – зупинити конфлікт так, щоб він не розпалився знову у майбутньому
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
23 листопада, 21:45

Події в Україні

Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
Президент повідомив, скільки дронів і ракет РФ випустила по Україні за тиждень
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
Масована атака на Полтавщину: рятувальники показали наслідки
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях України
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
Атака на Новгород-Сіверський: загинув чоловік, поранено поліцейську (фото)
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua