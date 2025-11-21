У мирному плані США виявлено російські формулювання: аналіз The Guardian

Україна та її європейські партнери були виключені з процесу розробки проєкту мирного плану

Деякі фрази в мирному плані США для України, схоже, були спочатку написані російською мовою. У кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської, але виглядаються досить дивно в англійській. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

В аналізі йдеться, що третій пункт 28-пунктного плану звучить так: «Очікується (в оригіналі – It is expected), що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі». It is expected – це незграбна пасивна конструкція в англійській мові. Російська версія – «ожидается».

Інші російські вирази, які, як видається, проникли в текст, включають ambiguities (неоднозначности) та to enshrine (закрепить).

Білий дім підтвердив, що Кирило Дмитрієв, посланець російського диктатора Володимира Путіна, написав план разом із спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони узгодили текст під час зустрічі в Маямі. Україна та її європейські партнери були виключені з процесу розробки проєкту.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

План Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.