Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Запоріжжя
скриншот з відео

Окупанти завдали дев'ять ударів по Запоріжжю

У ніч на 2 січня російські окупанти продовжили терор мирного населення України. Росіяни атакували Запоріжжя. Запорізька ОВА показала кадри з наслідками та повідомила подробиці обстрілу, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання.

Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 1
фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 2
фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 3
фото: Запорізька ОВА
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 4
фото: Запорізька ОВА

За повідомленням влади, інформації про постраждалих наразі немає. Міська влада наголошує на необхідності залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Теги: Запоріжжя обстріл

