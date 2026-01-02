Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу

Окупанти завдали дев'ять ударів по Запоріжжю

У ніч на 2 січня російські окупанти продовжили терор мирного населення України. Росіяни атакували Запоріжжя. Запорізька ОВА показала кадри з наслідками та повідомила подробиці обстрілу, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 23:45 у місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли займання.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

За повідомленням влади, інформації про постраждалих наразі немає. Міська влада наголошує на необхідності залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.