Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1358-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 217 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лозова Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Зелений Гай Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Упродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1358-й день повномасштабної війни в Україні.

