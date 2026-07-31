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Коригував ракетні удари по позиціях ППО Київщини: суд виніс вирок зраднику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Коригував ракетні удари по позиціях ППО Київщини: суд виніс вирок зраднику
Зрадник проведе за ґратами 15 років
фото з відкритих джерел

Ворожим поплічником виявився 36-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Фастові

На Київщині до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який збирав для окупантів координати підрозділів протиповітряної оборони, що захищають столицю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 36-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та переховувався у Фастові. У поле зору російських спецслужб дезертир потрапив під час пошуку підробітку в Telegram-каналах.

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали фігуранта за місцем проживання ще у грудні 2025 року.

Як встановило розслідування, після дистанційного вербування агент спочатку виконував «перевірочні» завдання куратора: наносив провокативні написи на будівлях державних органів, а також вчиняв підпали комунального майна та військового автомобіля.

Згодом зловмисник мав виявляти позиції української ППО для підготовки ракетно-дронових ударів. Для збору розвідданих він приховано фотографував місцевість на смартфон із прив’язкою до географічних координат. Під час обшуків у його оселі вилучили телефон із доказами підривної діяльності.

За матеріалами СБУ суд визнав фігуранта винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Зрадник проведе за ґратами 15 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що забезпечують електроенергією Київську область і Житомирщину. У спецслужбі зазначили, що «затримано ще одного коригувальника російських обстрілів енергетичної інфраструктури України».

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ у Києві, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.

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Теги: зрада державна зрада смартфон розслідування окупанти

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