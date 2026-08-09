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Чотири авторитарні держави зміцнили союз проти США

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Чотири авторитарні держави зміцнили союз проти США
Найбільш системну підтримку союзники надають Росії у війні проти України
фото: Getty Images

Генерал Кейн: інтереси супротивників дедалі більше збігаються

У Вашингтоні визнали, що Росія, Китай, Іран та Північна Корея досягли нового рівня взаємної підтримки, яка робить кожного з цих супротивників сильнішим і наближає США до сценарію одночасних воєн на кількох фронтах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg та RealClearDefense.

Попередження з Пентагону

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн ще торік попереджав, що чотири авторитарні держави «прагнуть безпрецедентного рівня кооперації». Виступаючи 21 липня перед сенатським комітетом з асигнувань, він заявив, що ситуація тільки погіршилася.

«Вони діляться розвідданими, бойовими можливостями та технологіями», – сказав Кейн, додавши, що інтереси супротивників дедалі більше збігаються, що створює для Вашингтона одночасні виклики в кількох напрямках.

Ці висновки підтверджує нова книга «Axis of Aggressors: Countering the Cooperation of China, Russia, Iran & North Korea» авторства аналітиків Фонду захисту демократій (FDD) Бредлі Боумена, Елейн Дезенскі та контрадмірала у відставці Марка Монтгомері. За їхніми даними, у 2019–2025 роках дослідники зафіксували 616 випадків безпекової співпраці між чотирма країнами – від постачання зброї до спільних навчань та обміну розвідданими.

Хто кому і чим допомагає

Найбільш системну підтримку союзники надають Росії у війні проти України:

  • Іран передав Москві дрони-камікадзе та балістичні ракети малої дальності, а також допоміг налагодити власне російське виробництво дронів «Герань» за зразком іранських «Шахедів»;
  • Північна Корея забезпечує Росію балістичними ракетами, артилерійськими снарядами та живою силою – за словами президента Володимира Зеленського, Москва розраховує отримати від Пхеньяна ще близько тридцяти тисяч військових;
  • Китай постачає Росії критично важливі товари подвійного призначення. За оцінкою вищого американського воєначальника в Індо-Тихоокеанському регіоні, саме з Китаю надходить 70 відсотків верстатів і 90 відсотків застарілих мікрочипів, які дозволяють Росії відновлювати військове виробництво.

Подібна модель співпраці працює і на Близькому Сході: Росія передала Ірану технології супутникового спостереження й тактику застосування дронів, які Тегеран використав для атак на американські об'єкти в регіоні. Зокрема, першого березня іранський дрон уразив американський оперативний центр у Кувейті, загинули шість військовослужбовців США.

У Тихоокеанському регіоні напрямок підтримки змінюється: тепер уже Росія ділиться з Китаєм новітніми озброєннями – винищувачами Су-35, системами С-400 та потенційно технологіями зниження шумності підводних човнів, які можуть змінити баланс сил навколо Тайваню.

Нагадаємо, Північна Корея вже передала Росії понад сотню балістичних ракет та спеціалізований ракетний підрозділ, що дозволяє Москві активніше атакувати Україну, не витрачаючи власних стратегічних запасів. До слова, китайські компанії й далі відкрито постачають до Росії та Ірану компоненти для дронів, попри санкції США.

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Теги: балістичні ракети Москва технології санкції Китай Північна Корея росія

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