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Стало відомо, коли запрацюють «пекельні санкції» Грема проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, коли запрацюють «пекельні санкції» Грема проти Росії
США можуть запустити нову хвилю санкцій проти Росії вже восени
фото: dpa

У МЗС України очікують, що новий американський пакет стане болючішим за європейські санкції та запустить хвилю нових обмежень проти Кремля

США можуть уже у вересні ухвалити новий пакет жорстких санкцій проти Росії, який в Україні називають значно болючішим за європейські обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого виданню «Шелтер».

Дипломат заявив, що йдеться про законопроєкт, розроблений сенатором Ліндсі Гремом. За його словами, в Україні очікують, що американські законодавці схвалять документ уже на початку осені. «Він буде значно більш болісним, ніж європейські пакети», – наголосив Тихий.

За словами дипломата, ухвалення цього пакета матиме мультиплікаційний ефект і може підштовхнути союзників України до нових санкційних рішень. Зокрема, йдеться про можливе ухвалення 22-го пакета санкцій Європейського Союзу, посилення обмежень країнами G7 та нові кроки інших міжнародних партнерів.

Тихий також звернув увагу, що Кремль раніше неодноразово намагався відтермінувати або зірвати введення жорстких американських санкцій, демонструючи готовність до переговорів.

«Анкоридж народився точно так само, якщо ви згадаєте, підходив момент введення серйозних санкцій, і вони таким чином як би зірвали», – сказав він.

Водночас речник МЗС зазначив, що зараз Росія не демонструє подібної активності перед очікуваним голосуванням у Сенаті США. Однак, за його словами, це не означає, що Кремль відмовився від спроб перешкодити остаточному запровадженню нових американських обмежень.

Нагадаємо, 28 липня Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Одним із його співавторів був сенатор-республіканець Ліндсі Грем. В Україні очікують, що після остаточного ухвалення документа Сполучені Штати суттєво посилять економічний тиск на Росію, а це може стати поштовхом до запровадження нових санкцій і з боку інших західних партнерів.

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Теги: США війна росія санкції

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