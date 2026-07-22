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Окупанти пошкодили офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти пошкодили офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині (фото)
Співробітники та волонтери внаслідок атаки не постраждали
фото: Червоний Хрест України/Facebook

У будівлі вибито вікна, пошкоджено вхідні двері, замки та меблі

У Дружківці, що на Донеччині, внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс Українського Червоного Хреста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву організації.

У будівлі вибито вікна, пошкоджено вхідні двері, замки та меблі. «Завдані пошкодження ускладнюють роботу офісу та потребують проведення ремонтно-відновлювальних робіт», – наголосила організація.

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фото: Червоний Хрест України/Facebook

Співробітники та волонтери Українського Червоного Хреста внаслідок атаки не постраждали.

«Ми категорично засуджуємо атаки на цивільну інфраструктуру та гуманітарні об'єкти. Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Попри постійну небезпеку та загрози обстрілів, команда Українського Червоного Хреста продовжує працювати, підтримуючи українців», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 22 липня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. В одному з населених пунктів ворожий БпЛА влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Унаслідок цього загинула жінка.

Теги: Донеччина війна червоний хрест

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