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Німеччина масово виганяє росіян, серед них – дипломати-шпигуни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Німеччина масово виганяє росіян, серед них – дипломати-шпигуни
Посольство Росії в Берлін
фото з відкритих джерел

Чисельність персоналу російського посольства в Берліні суттєво скоротилася від початку війни

Німеччина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вислала з країни близько 400 громадян РФ, серед яких понад 80 мали дипломатичний статус. Як інформує «Главком», про це пише німецьке видання Bild із посиланням на дані німецьких державних органів.

За інформацією видання, після початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Німеччина вислала понад 80 російських дипломатів. Значна частина з них могла бути співробітниками російських спецслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини підтвердили Bild, що чисельність персоналу російського посольства в Берліні суттєво скоротилася від початку війни. Остання висилка російських дипломатів відбулася у січні 2026 року.

Окрім того, за інформацією Bild, від лютого 2022 року Німеччина депортувала ще 313 громадян Росії. Ці дані видання отримало у відповідь на запит до Міністерства внутрішніх справ ФРН.

Таким чином, загальна кількість росіян, яких Німеччина вислала або депортувала з країни після початку повномасштабної війни, становить близько 400 осіб.

Одне з найбільших одночасних вислань російських дипломатів відбулося у квітні 2022 року, після того як світ дізнався про масові вбивства цивільних у Бучі на Київщині, скоєні російськими військовими. Тоді німецький уряд оголосив персонами нон грата 40 співробітників російських дипломатичних установ.

Bild також наводить приклад справи, пов’язаної з підозрами у російському шпигунстві. Після затримання Ілони В., яка, за версією слідства, від листопада 2023 року працювала на російську розвідку, Німеччину був змушений залишити її ймовірний куратор, пов’язаний із російським посольством.

Тоді Міністерство закордонних справ Німеччини заявило: «Федеральний уряд не терпить шпигунства в Німеччині – тим паче під прикриттям дипломатичного статусу».

Після цього російського посла викликали до німецького МЗС та повідомили про висилку відповідного дипломата.

Попри масштабне скорочення дипломатичної присутності, Росія продовжує мати дипломатичні представництва у Німеччині.

Нагадаємо, нещодавно у Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. 

Раніше у Німеччині правоохоронці заарештували громадянина України Віталія М. за підозрою у шпигунстві за військовослужбовцем Збройних Сил України на користь розвідки країни-агресора РФ. Повідомляється, що слідчі звернулися до слідчого судді Федерального верховного суду з клопотанням про видачу ордера на арешт громадянина України, якого затримали 27 березня 2026 року.

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Теги: шпигун Німеччина росія

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