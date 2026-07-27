Окупований Севастополь поринув у суцільну темряву: що сталось

Окупаційна влада скаржиться на проблеми з енергосистемою за межами регіону та закликає місцевих жителів «зберігати спокій»

У тимчасово окупованому Севастополі російська окупаційна адміністрація запровадила режим тимчасового обмеження електропостачання. Як пише «Главком» , керівник міста Михайло Развожаєв зазначив, що таке рішення було ухвалено за командою диспетчера Чорноморського регіонального диспетчерського управління через перевантаження електричних мереж за межами міста.

Развожаєв заявив, що обмеження є вимушеним кроком, який має запобігти масштабнішій аварії в енергосистемі. За його словами, «ця міра вимушена. Вона необхідна для ліквідації перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії в усій енергосистемі». Також мешканців закликали тимчасово не користуватися ліфтами через ризик раптового знеструмлення.

Під тимчасові відключення потрапила частина Ленінського, Гагарінського та Балаклавського районів міста, а також окремі населені пункти на південному узбережжі окупованого Криму. При цьому обмеження торкнулися як житлових кварталів, так і низки об'єктів інфраструктури. Соціальні установи перевели на резервні схеми живлення.

В Севастополі запровадили аварійні вимкнення світла через перевантаження мереж фото: скрин повідомлення

Пізніше окупаційна влада повідомила, що після ліквідації перевантаження режим обмеження було скасовано, а електропостачання почали поступово відновлювати. Развожаєв попросив жителів не вмикати одночасно всі електроприлади після повернення світла, оскільки різке збільшення навантаження може знову спричинити перевантаження мережі.

Водночас уже того самого дня через нове перевантаження енергосистеми окупаційна адміністрація повторно ввела графіки тимчасових відключень. Жителів знову закликали економити електроенергію, зарядити мобільні телефони та за можливості не використовувати потужні електроприлади. За словами Развожаєва, диспетчер може запроваджувати відключення без попередження залежно від стану енергосистеми.

Українська сторона наголошує, що Севастополь є тимчасово окупованим Росією українським містом, а будь-які призначені окупаційною владою посадовці не є легітимними представниками української державної влади.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня на тимчасово окупованих територіях України пролунала серія вибухів. За повідомленнями партизанського руху «АТЕШ» і моніторингових ресурсів, під удар могли потрапити об'єкти російських окупаційних військ у Криму, Мелітополі та Донецьку. У Феодосії також повідомляли про роботу російської ППО, пожежі та ймовірне ураження позицій радіолокаційних станцій.