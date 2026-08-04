Зеленський прокоментував дронове «сафарі» в Херсоні

Президент: Світ повинен бачити це. Повинен бачити кожен факт, що Росія збожеволіла

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російське дронове «сафарі» у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні багатьох шокувало чергове відео «сафарі», яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, підірвався поруч із ним, і росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей. Чоловік був поранений вибухом», – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що щодня росіяни роблять такі «сафарі» на звичайних людей у Херсоні.

«Світ повинен бачити це. Повинен бачити кожен факт, що Росія збожеволіла, і кожен факт, що російські військові насолоджуються вбивствами й знущанням із людей. Без тиску на Росію, без демонтажу її агресивного потенціалу та без реальних гарантій безпеки від Росії просто неможливо уявити, що світ зможе співіснувати із цим злом», – додав глава держави.

Зеленський наголосив, що потрібно й надалі діяти рішуче, щоб захищати життя. За його словами, необхідно діяти й підтримувати життя, щоб Росія була змушена справді задуматися про мир, а не про те, як збільшити дальність своїх дронів.

«І це стосується не тільки України. Російське «сафарі» проти людей повинне зупинитися в Україні й точно не має поширитися ще на інші країни. Фінляндія і Казахстан, держави Балтії та Польща, держави Південного Кавказу та Румунія і Молдова – усім варто співпрацювати, щоб були реальні гарантії безпеки та щоб російська війна йшла до закінчення. Мир потрібен, а отже – співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує. Дякую кожному, хто допомагає Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, уранці 4 серпня російські військові атакували безпілотником цивільного чоловіка у Центральному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки 52-річний місцевий житель дістав множинні поранення. Момент атаки потрапив на відео.