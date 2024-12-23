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Росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни втрачають цілі взводи під час невдалих штурмів правобережжя Херсонщини
Підрозділи 70 мотострілкової дивізії зазнали значних втрат під час одного з невдалих штурмів правобережжя
фото з відкритих джерел

Один із останніх штурмів правого берега Херсонщини серйозно підірвав моральний стан російських солдатів

Російська армія втрачає цілі взводи при спробах штурмів правого берега Херсонщини. Попри невдачі, військове командування продовжує відправляти солдатів «на вірну смерть». Про це інформує партизанський рух «Атеш».

Агенти руху «Атеш» повідомляють про складну ситуацію в підрозділах окупантів на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема, мова йде про підрозділи 70 мотострілкової дивізії, які зазнали значних втрат під час одного з невдалих штурмів правобережжя.

«Нещодавна спроба штурму правого берега закінчилася для російських військових катастрофою: цілі взводи не повернулися, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей «на вірну смерть», прагнучи знайти більш вигідне місце для висадки десанту», – кажуть партизани.

Також вони додають, що ситуацію ускладнюють некомпетентні командири ЗС РФ. Це все заставляє російських солдатів шукати будь-які способи вижити. 

Нагадаємо, партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію.

До слова, партизанський рух «Атеш» розвідав місце розташування російського ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», котрий, ймовірно, прикриває ключові об’єкти у тимчасово окупованому Севастополі.

Раніше один із агентів проукраїнського партизанського руху «Атеш» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

Також партизани руху «Атеш» повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

А через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: ворог окупанти росія війна Херсонщина Атеш партизани смерть армія

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