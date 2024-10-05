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ЗСУ просунулися під Липцями:карти ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися під Липцями:карти ISW
Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Торецька, Покровська, а також на захід від Донецька
фото з відкритих джерел

Сили оборони України провели успішну операцію під Липцями Харківської області

Українські військові провели успішну операцію під Липцями на Харківщині, де захопили сім ворожих позицій. Однак, ситуація на фронті залишається складною. Російські окупанти продовжують наступальні дії і досягли певних успіхів на сході України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Харківська область

ЗСУ звільнили позиції на північ від Липців, водночас окупанти незначно просунулися у Вовчанську, але темпи їхнього наступу знизилися.

ЗСУ просунулися під Липцями:карти ISW фото 1

Луганська область

Російські окупанти просунулися в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на північний схід від Тернів.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися на східну околицю Колісниківки та на південний схід від населеного пункту, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російський «воєнкор» заявив, що війська РФ намагаються перекрити трасу Р-79 Курилівка-Борова між Колісниківкою та Кругляківкою та вийти до річки Оскіл.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Першотравневого та Синьківки, поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного, біля Стельмахівки та Лозової, Андріївки та Вишневого, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Торського та Дронівки 3 і 4 жовтня

ЗСУ просунулися під Липцями:карти ISW фото 2

Донецька область

Війська РФ просунулися на південь від Торецька та на захід від Донецька. Запеклі бої тривають поблизу Сіверська, Часового Яру, Покровська, Авдіївки та Вугледара.

ЗСУ просунулися під Липцями:карти ISW фото 3

Запорізька та Херсонська області

Тривають позиційні бої на заході Запорізької області. Окупанти готують наступальні операції, але великого скупчення сил не виявлено. Про бої на лівобережжі Херсонщини не повідомляється.

ЗСУ просунулися під Липцями:карти ISW фото 4

Нагадаємо, Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року.

Теги: окупанти військові блогер ISW

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