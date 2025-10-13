Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1328-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки

За минулу добу відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Юр’ївка Дніпропетровської області; Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ Донецької області; Магдалинівка, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

 

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 174 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Упродовж минулої доби ворог здійснив три атаки на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано два бойові зіткнення – загарбники намагалися наступати в напрямку Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 46 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

Нагадаємо, триває 1328-й день повномасштабної війни в Україні.

