Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1305-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

20 вересня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка; ще сім боєзіткнень досі тривають

На Сіверському напрямку

Ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку

Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку

Противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.

