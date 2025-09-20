Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1305-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного комбінованого ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 2536 дронів-камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 вересня станом на 22:00 відбулося 125 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сім разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Бочкового. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії в напрямку Мирного.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, у бік населеного пункту Новоселівка; ще сім боєзіткнень досі тривають

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог тричі атакував у бік Дронівки. Усі атаки противника відбито.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили три ворожі штурми поблизу населеного пункту Часів Яр.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог штурмував позиції українських підрозділів у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки; три атаки досі тривають.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 33 рази атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1305-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб ЗСУ ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
Триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 серпня, 07:09
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року
27 серпня, 08:16
Як війни сформували ненависть росіян до США
Росіяни ніколи не боялися США. І ось чому
25 серпня, 14:34
Під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
24 серпня, 14:28
Після початку час повномасштабного вторгнення Гнатов відіграв важливу роль в обороні Миколаєва
Зеленський присвоїв нове звання начальнику Генштабу
24 серпня, 10:19
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
24 серпня, 08:19
РФ з початку війни втратила 11129 танків
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 серпня, 07:12
Нині триває 1277-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2025 року
23 серпня, 08:22

Події в Україні

Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
Путін посилює обстріли України: Bloomberg назвав причину
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua