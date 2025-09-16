Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу
Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо
У ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
«Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Кіриші Ленінградської області, зупинив роботу одного з ключових агрегатів після атаки дронів. На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів, через це було пошкоджено піч та інше обладнання, що призвело до зупинки установки.
До слова, у ніч на 14 вересня Збройні Сили України завдали удару по Кірішському нафтопереробному заводу в Ленінградській області Росії. Удар було завдано підрозділами Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій.
