Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил

glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
На Чернігівщині виникло кілька пожеж
фото: ДСНС Чернігівщини

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей

У ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – п'ять балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:

  • 241 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);
  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – РФ);
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» (райони пусків: Курська обл. – РФ).
Авіаційні втрати ворога станом на 7 грудня 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 7 грудня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

  • 175 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Зокрема, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

Також увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2»

Події в Україні
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині
Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 7 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 грудня 2025

