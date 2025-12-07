Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей
У ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – п'ять балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:
- 241 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – РФ);
- дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» (райони пусків: Курська обл. – РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:
- 175 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».
Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.
Зокрема, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.
Також увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2»
