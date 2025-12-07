Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил

На Чернігівщині виникло кілька пожеж

За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей

У ніч на 7 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – п'ять балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів. Серед них:

241 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 150 із них – «шахеди»);

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Тамбовська обл. – РФ);

дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» (райони пусків: Курська обл. – РФ).

Авіаційні втрати ворога станом на 7 грудня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

175 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Нагадаємо, Кременчук на Полтавщині цієї ночі став мішенню для масованого комбінованого удару по об'єктах інфраструктури. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Міські служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити роботу критичних систем.

Зокрема, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

Також увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2»